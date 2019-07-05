В Иссык-Кульской области произошло землетрясение силой в эпицентре 5 баллов

В Кыргызстане 5 июля в 8:12 произошло землетрясение силой в эпицентре 5 баллов.
Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.
Очаг землетрясения располагается в 20 км к юго-западу от села Май-Саз, в 27 км к юго-западу от села Койлуу, в 48 км к юго-востоку от города Каракол.
В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селах Май-Саз, Койлуу — 4 балла, в селах Ак-Шыйрак, Кен-Суу, Эчкили-Таш, Кургак, Таш-Короо — 3 балла.
Бишкек (АКИpress)
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!