В Иссык-Кульской области произошло землетрясение силой в эпицентре 5 баллов

В Кыргызстане 5 июля в 8:12 произошло землетрясение силой в эпицентре 5 баллов.

Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Очаг землетрясения располагается в 20 км к юго-западу от села Май-Саз, в 27 км к юго-западу от села Койлуу, в 48 км к юго-востоку от города Каракол.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селах Май-Саз, Койлуу — 4 балла, в селах Ак-Шыйрак, Кен-Суу, Эчкили-Таш, Кургак, Таш-Короо — 3 балла.

Бишкек (АКИpress)