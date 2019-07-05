Бойцы спецназа Свердловского РОВД приставили к голове 15-летнего ребенка дуло автомата, связали руки, свалили на пол и сели мальчику на спину

К заместителю Акыйкатчы Гульнаре Жамгырчиевой, также выполняющей функции детского омбудсмена, обратилась Юлия Богданова – адвокат Александра Писанко (2003 г.р.) с просьбой защитить конституционные права несовершеннолетнего.

Александр Писанко является сыном Владимира Писанко, задержанного следователем СС ГУВД г. Бишкек, якобы, за хранение наркотиков и который ранее проходил подозреваемым по делу о смерти (самоубийстве) своей бывшей жены Елены (см. информацию пресс-службы Омбудсмена КР от 17 июня 2019 г.).

Ю.А. Богданова и А. Писанко сообщили, что 20 мая 2019 года (в день ареста, а точнее захвата отца несовершеннолетнего Александра) в 7 утра сотрудники милиции СС ГУВД г. Бишкек и бойцы СОБРа проникли во двор дома, где Владимир Писанко проживал со своим сыном. Пятнадцатилетний Александр проснулся от лая собак и попытался выйти во двор, но, открыв двери, увидел перед собой спецназовцев в масках, которые приставили к его голове дуло автомата, а затем связали ему руки за спиной пластиковым жгутом (хомутом) и уложили лицом в пол. Затем они стащили на пол спящего отца ребенка и таким же образом связали его руки за спиной. При этом один из бойцов спецназа сидел на спине мальчика, прижимая его к полу, а на его отце сидело три бойца СОБРа. Во время обыска Александра вывели во двор под присмотр человека (вероятно, сотрудника милиции) в гражданской форме.

Оправдывая факт вторжения в дом Владимира Писанко и проведение обыска, следователь Качаганов Т.Т. представил санкцию суда на обыск, датированную 6 февраля 2019 г., правомочность которой имеет силу в течение двух месяцев. Однако вторжение следователя СС ГУВД г. Бишкек и бойцов СОБРа с обыском произошло через 3,5 месяца после подписания прокурором этой санкции. Т.е., полтора месяца данная санкция уже была не легитимна, но ни следователя, ни командира СОБРа данный факт нисколько не смутил, как и то, что тем самым они совершали явно противоправные действия в отношении Владимира Писанко.

Сразу после обыска (20 июня 2019 г.) адвокат семьи Юлия Богданова обратилась в городскую прокуратуру Бишкека, где ей ответили, что «обыски прошли в соответствии с законом»…

Также следователь Качаганов Т.Т. отказал Ю. Богдановой в проведении дактилоскопической экспертизы полиэтиленовых пакетов, «обнаруженных под подушкой» Владимира Писанко, на предмет наличия на этих пакетах отпечатков пальцев подозреваемого В. Писанко.

В связи с этим, Ю. Богданова считает, что следователь СС ГУВД г. Бишкек Качаганов Т.Т. и бойцы СОБРа совершили ряд противоправных действий, грубо нарушили законодательство Кыргызской Республики не только в части, касающейся мер, направленных против Владимира Писанко, но и особенно в части соблюдения и защиты прав и личной безопасности его несовершеннолетнего сына Александра.

– Учитывая доводы и факты, озвученные адвокатом семьи Писанко Юлией Богдановой и показания 15-летнего Александра, заместитель Акыйкатчы КР и детский омбудсмен Гульнара Жамгырчиева обратилась с соответствующим письмом в Генеральную прокуратуру КР, МВД КР с просьбой провести должное, объективное и безотлагательное расследования по озвученной выше информации.

На данный момент несовершеннолетний Александр Писанко находится под присмотром своей родной бабушки.

Пресс-служба Акыйкатчы (Омбудсмена) КР

