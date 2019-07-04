Избитый в центре Бишкека гражданин Нигерии - в коме, задержан подозреваемый

Уроженец Нигерии, 1985 года рождения, избитый возле торгового центра «ЦУМ Айчурек» находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации Республиканского нацгоспиталя.
Как сообщили «Азаттыку» в Министерстве здравоохранения Кыргызстана, пациент все еще пребывает в коме.
По данным ГУВД Бишкека, 3 июля сотрудники Службы криминальной милиции задержали подозреваемого - уроженца Чуйской области, 1997 года рождения. Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека, в настоящее время проводятся следственные мероприятия.
2 июля в центре Бишкека мужчина азиатской внешности нанес побои уроженцу Нигерии. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в Национальный госпиталь. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, милиция начала расследование по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».
В тот же день премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил министру внутренних дел найти виновных в избиении гражданина Нигерии, а также усилить работу всех подразделений, в том числе туристической милиции, для обеспечения безопасности и правопорядка в общественных местах.
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