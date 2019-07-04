Инцидент в Ворухе. В Погранслужбе сообщили подробности

В селе Ак-Сай Баткенского района гражданин Таджикистана избил кыргызстанца.
Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе.
Уточняется, что инцидент произошел 3 июля на газозаправочной станции, расположенной на выезде из села.
«Гражданин Таджикистана потребовал, чтобы хозяин станции не продавал газ его соотечественникам. Он вел себя агрессивно и нанес травму головы владельцу АГЗС — гражданину КР 56-летнему Ж.Ж. Пострадавший доставлен в больницу села Самаркандек. Гражданин Таджикистана скрылся в направлении Исфаринского района. В ответ на это жители села Ак-Сай перекрыли автодорогу Исфара — Ворух, однако ночью движение было возобновлено», — отметили в ведомстве.
В ГПС сказали, что в тот же день состоялась встреча погранпредставителей Кыргызстана по Баткенскому участку и Таджикистана — по Исфаринскому. На месте проведена разъяснительная работа среди местного населения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/122597/
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