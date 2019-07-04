Члена народного штаба Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в ГСБЭП

Члена политсовета СДПК и народного штаба, созданного в поддержку Алмазбека Атамбаева, Алгу Кылычева вызвали на допрос в ГСБЭП.
Об этом 24.kg сообщил он сам.
По его словам, почти полтора года назад ГСБЭП возбудила несколько уголовных дел в бытность его гендиректором госпредприятия «Дан», однако позже их прекратили за отсутствием состава преступления.
«За последние два месяца ко мне приходило несколько повесток. Уголовные дела возобновили в связи с тем, что я являюсь членом народного штаба в поддержку Алмазбека Атамбаева. Таким образом меня хотят припугнуть или сломать. Прежде чем меня пугать или проверять, они должны проверить Раима-миллиона», — сказал Алга Кылычев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/122605/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!