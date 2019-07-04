ГНС на КПП «Ак-Тилек» выявила ввоз пиломатериалов без сопроводительных документов

Бишкек, "Саясат. kg". В частности, задержана автомашина, перевозившая 25 кубометров пиломатериала.

Сотрудники Государственной налоговой службы 2 июля 2019 года на временном пункте транспортного контроля и учета товаров близ контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек автодорожный», расположенного на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, выявили ввоз пиломатериалов без сопроводительных документов.



В частности, задержана автомашина, перевозившая 25 кубометров пиломатериала. Транспорт поставлен на штрафстоянку.



Материалы нарушений переданы в мобильную группу в лице ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству.



Пресс-служба ГНС