Обстановка на кыргызско-таджикской границе стабильная. Дорога Исфара—Ворух открыта, - ГПС

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная.
Об этом АКИpress 4 июля сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Накануне, 3 июля, на газозаправочной станции, расположенной на выезде из села Аксай Баткенского района, гражданин Таджикистана избил хозяина станции – гражданина Кыргызстана.
«Таджикистанец потребовал прекратить продажу газа другим гражданам Таджикистана, вел себя агрессивно и нанес травму головы хозяину АГЗС - гражданину Кыргызстана Ж.Ж.,1964 года рождения. Он был доставлен в больницу в селе Самаркандек. Гражданин Таджикистана скрылся в направлении Исфаринского района Таджикистана», - говорится в сообщении.
В ответ на это жители села Аксай перекрыли автодорогу Исфара – Ворух.
В этот же день состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому участку и Таджикистана по Исфаринскому участку.
С целью урегулирования ситуации и недопущения ее эскалации полномочный представитель правительства КР в Баткенской области А. Мадумаров и представители ГПС КР провели разъяснительную работу среди местного населения.
Сегодня ночью, в 2:00, движение по дороге Исфара – Ворух было возобновлено.
ГПС КР контролирует ситуацию на кыргызско-таджикском участке госграницы.
«Сводка» (АКИpress)
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