Стало известно, сколько ипотечных многоэтажных домов построят в Караколе

В городе Каракол Иссык-Кульской области планируется построить многоэтажные дома.
Об этом стало известно 2 июля 2019 года на 28 сессии депутатов городского кенеша.
Согласно информации, многоэтажные дома планируется построить на 17 га земли на пересечении улиц Гоголя и К.Карасаева. На сегодня строительные компании хотят выступить в качестве инвесторов. Всего планируется построить 6 многоэтажных домов.
Инвесторы, которые также присутствовали на сессии, рассказали, как будет вестись строительство многоэтажных домов, в частности, детского сада.
В итоге решили полностью подготовить документы многоэтажных домов.
Как добавили участники, многоэтажные дома должны достроить в течение 3 лет. Квартиры будут выдаваться в ипотеку через банк.
Turmush
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