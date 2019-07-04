Стало известно, сколько ипотечных многоэтажных домов построят в Караколе

В городе Каракол Иссык-Кульской области планируется построить многоэтажные дома.

Об этом стало известно 2 июля 2019 года на 28 сессии депутатов городского кенеша.

Согласно информации, многоэтажные дома планируется построить на 17 га земли на пересечении улиц Гоголя и К.Карасаева. На сегодня строительные компании хотят выступить в качестве инвесторов. Всего планируется построить 6 многоэтажных домов.

Инвесторы, которые также присутствовали на сессии, рассказали, как будет вестись строительство многоэтажных домов, в частности, детского сада.

В итоге решили полностью подготовить документы многоэтажных домов.

Как добавили участники, многоэтажные дома должны достроить в течение 3 лет. Квартиры будут выдаваться в ипотеку через банк.

Turmush