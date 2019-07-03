Снова аттестаты с ошибками. МОиН прокомментировал ситуацию с нарынской школой

Вчера, 2 июля, в социальных сетях появилось сообщение, что выпускникам школы села Туз Нарынской области выдали аттестаты, напечатанные с ошибками.
Министерство образования сообщило, что аттестаты уже заменили.
"На днях действительно в Кочкорском районе были выявлены аттестаты с ошибками. Их было около 10 штук.
Незамедлительно директор школы, где произошел инцидент, выехал в Бишкек. И уже поменял бракованные копии на аттестаты, соответствующие всем нормам. Больше заявлений от директоров школ не поступало. Типография признала свою вину за этот брак", - сообщили в пресс-службе МОиН.
Позже МОиН прислало официальный ответ: "В утвержденном Минобразования сигнальном экземпляре такой опечатки не было. При этом определенное количество типографского брака выявляется ежегодно при тиражировании аттестатов. Директора школ должны при получении или, в крайнем случае, при заполнении аттестатов заменить бракованные бланки в типографии. В Кочкорском районе Нарынской области были выявлены 10 бракованных аттестатов. Сегодня аттестаты с типографским браком будут заменены".
Напомним, что это не первый случай, когда МОиН выдало аттестаты с ошибками. В этом году выдали аттестат с неправильной буквой. В прошлом году аттестаты с ошибками выдали выпускникам Джалал-Абадской области, тогда в них были неправильно указаны личные данные ученика и грамматические ошибки в остальных строках.
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