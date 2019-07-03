Ишенкуль Болджурова возглавила Общественный совет МИД КР

Вчера на заседании Общественного совета МИД КР по итогам голосования единогласным решением на должность

Председателя Общественного совета МИД КР была избрана экс-министр образования КР Ишенкуль Болджурова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экс-министр юстиции Уран Ахметов также единогласным решением был избран ответственным секретарем.

В ходе заседания члены Общественного совета МИД КР обсудили организационные вопросы, а также обменялись мнениями по дальнейшему взаимодействию и эффективной работе Общественного совета и Министерства



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