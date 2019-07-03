Избившему уроженца Нигерии у ЦУМа грозит до 7,5 лет тюрьмы

По факту избиения уроженца Нигерии неизвестным у ЦУМа начато досудебное производство по статье 138 "причинение тяжкого вреда здоровью.
Об этом VB.KG сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
2 июля примерно в 17:30 часов в службу "102" поступило сообщение из Республиканского нацгоспиталя о том, что к ним поступил иностранец с тяжкими телесными повреждениями. Также поступило сообщение от граждан по номеру "102", что возле торгового центра "ЦУМ Айчурек" неизвестный мужчина азиатской внешности нанёс побои уроженцу Нигерии Т.А. 1985 года рождения.
В настоящее время пострадавший находится в реанимации Республиканского нацгоспиталя.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района Бишкека и ведется досудебное производство по ст. 138 ч.1 (причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.
Сотрудниками СКМ УВД Свердловского района Бишкека начаты активные поисковые и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого лица.
Для справки:
Статья 138 УК КР. Причинение тяжкого вреда здоровью
1. Причинение тяжкого вреда здоровью в виде телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения; или причинение вреда здоровью, повлекшее потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа либо утрату органом его функций, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть либо с заведомо полной утратой профессиональной трудоспособности, прерывание беременности либо неизгладимое обезображение лица, -
наказывается лишением свободы III категории - от пяти лет до семи лет шести месяцев.
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