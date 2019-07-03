С начала летнего сезона на Иссык-Куле утонули двое детей

С начала летнего сезона в Иссык-Кульской области утонули двое несовершеннолетних.

Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Так, 28 мая на озере в местности Каракол-Пристань утонул 15-летний подросток. Почти через месяц в быстротечной речке погиб 4-летний ребенок.

Все дети находились у воды без присмотра взрослых. На сегодняшний день в области открыты специальные пляжи, где можно отдыхать безопасно. Купание в других местах небезопасно для жизни и здоровья, заявляют в ведомстве.

Поэтому по указанию руководства УВД Иссык-Кульской области в летние дни сотрудники милиции усиливают патрулирование прибрежных территорий, чтобы предупредить население об опасности.

В Тюпском районе сотрудники милиции к профилактической работе с населением привлекают представителей органов сельских управ, органов местного самоуправления. Особое внимание участники профилактических рейдов уделяют детям, гуляющим вблизи водоёмов и быстротечных рек без присмотра взрослых. В профилактической работе с несовершеннолетними участники рейда активно используют современные гаджеты. Ребятам демонстрируют профилактические ролики на экране мобильных телефонов, ведь современной "сетевой" ребятни зачастую проще именно так воспринимать информацию, считают в милиции.

В ходе рейда сотрудники ОВД Тюпского района также разъяснили, что даже несмотря на небольшую глубину водоёма, он может представлять опасность, даже на отмелях достаточно просто неудачного падения, чтобы вода попала в дыхательные пути и помешала нормальному дыханию.

Как показал рейд, многие родители безответственно относятся к безопасности своих чад, оставляя их без присмотра на побережье озера и быстротечных каналов.

В связи с чем УВД Иссык-Кульской области ещё раз напоминает:

- Уважаемые родители, понятно, что ежедневные хлопоты отвлекают вас. Но не забывайте, вашим детям нужна помощь и внимание, особенно в летний период. Ведь беда может прийти внезапно.





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