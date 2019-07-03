Новшества нового законодательства

С начала этого года вступили в действие новые Уголовно–процессуальный, Уголовный кодексы и Кодекс о проступках, регламентирующие порядок осуществления уголовного судопроизводства и устанавливающие наказание за деяние и меру ответственности за него.



Если остановиться на новшествах в Уголовно–процессуальном кодексе, то надо отметить, что основной идеей его принятия является изменение существовавшего порядка отправления правосудия. Упразднены институты возбуждения уголовного дела в том виде, в котором они существовали ранее, отказа в возбуждении уголовного дела, понятых, введены новые институты депонирования доказательств, процессуального соглашения, медиатора, специальных следственных действий, в кодекс также имплементировано понятие предварительного слушания в стадии предания обвиняемого лица суду.



Кроме того, в рамках судебно–правовой реформы начала работать автоматизированная информационная система “Единый реестр преступлений и проступков”.



Досудебное производство по уголовным делам осуществляется в форме следствия, а проступков в форме производства по делам о проступках, которые начинаются с момента регистрации в АИС ЕРПП. Осуществление досудебного производства по уголовным делам о преступлениях предусматривает проведение большего спектра следственных действий, нежели осуществление производства по делам о проступках, что также взаимосвязано со степенью опасности для государства и общества каждого из деяний.



Абсолютным новшеством является также внедрение процессуальной фигуры — следственного судьи, осуществляющего судебный контроль в досудебной стадии уголовного процесса. Внедрение подобных нововведений в уголовно–процессуальное законодательство, безусловно, привело к изменению полномочий органов прокуратуры, на которые, как и прежде, возложены функции осуществления надзора за ходом осуществления досудебного производства и поддержания обвинения при рассмотрении дела в суде.



Были исключены функции дачи согласия на получение разрешения для проведения таких процессуальных действий, как обыск, выемка, наложение ареста на имущество и т.д. Вместе с тем прокуратура остается одной из центральных фигур в осуществлении правосудия, надзирая за законностью досудебного производства и соблюдением прав и интересов участников процесса.



Как свидетельствуют статистические данные за пять месяцев 2019 года, на территории столицы нашей страны — города Бишкека — зарегистрировано свыше 45 процентов преступлений и сообщений о проступках от общего количества поступающих в правоохранительные органы республики. Что, безусловно, является признаком колоссальной нагрузки на правоохранительные органы города.



Эти обстоятельства потребовали принятия оперативных мер по обеспечению прокурорского надзора на должном уровне. К примеру, за I квартал 2019 года органами прокуратуры города Бишкека дано 2413 указаний по делам о преступлениях и проступках, находящихся в производстве следственных подразделений органов внутренних дел, национальной безопасности и государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями столицы республики (для сравнения за первый квартал 2018 года было дано всего 334 указания).



На перманентной основе органами прокуратуры города проводятся совместные межведомственные совещания с участием руководителей следственных органов, Не так давно было проведено координационное совещание правоохранительных органов и специальных служб Бишкека по профилактике правонарушений; даны указания об исполнении приказов и указаний генерального прокурора, изданных для реализации положений нового уголовно–процессуального законодательства.



Пока не удалось сразу решить все имеющиеся в данной отрасли прокурорского надзора проблемы, искоренить факты нарушений законности, свидетельством чему, например, является факт разрешения прокурорами 1088 жалоб по вопросам следствия только за I квартал этого года.



В завершение хотелось бы отметить, что 15 мая 2019 года в действующий Уголовно–процессуальный кодекс были внесены изменения — введено понятие “возбуждение уголовного дела”, которое интерпретировано как письменное уведомление о подозрении в совершении преступления. На прокуроров, согласно изменениям в законодательстве, возложена функция вынесения уведомления о подозрении по уголовному делу и делу о проступке в отношении должностных лиц государственных и муниципальных органов. Их перечень определен Законом “Об отдельных полномочиях прокуратуры, установленных Конституцией Кыргызской Республики”, что также является мерой, свидетельствующей о придании особой значимости расследованию дел о преступлениях и проступках, совершаемых должностными лицами государственных и муниципальных должностных лиц.

кстати



Прокуратурой Иссык–Кульского района принесен протест на необоснованное постановление “О проведении проверки готовности объектов отдыха на предстоящий летний период 2019 года, расположенных на территории Иссык–Кульского района”.



Еще в апреле администрация разработала план мероприятий, была образована рабочая комиссия по проверке объектов отдыха, утверждена форма паспорта пансионата, а также критерии проверки.



Однако учитывая, что в постановлении имеются противоречия с Законом “О защите прав предпринимателей”, постановлениями правительства и иными нормативными правовыми актами, обладающими более высокой юридической силой, а также коррупционные риски, прокуратурой района принесен протест постановление районной администрации

13 июня этого года принесенный протест прокуратуры района был удовлетворен.



Темирбек БЕКМАМАТОВ, прокурор Бишкека.

"Вечерний Бишкек"