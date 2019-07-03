Фирмы Жалила Атамбаева скрыли налоги от поставок ГСМ на 40 млн сомов

Компании аффилированные с Жалилом Атамбаевым уклонялись от уплаты налогов.

Из-за махинаций с отчетностью бюджет не досчитался 40 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Финпола.

Напомним, о сомнительной деятельности Жалила Атамбаева рассказал журналист радио "Азаттык", по итогам его расследования Финпол начал досудебную проверку.

"Следствием были назначены соответствующие мероприятия, в ходе которых были допрошены руководители и сотрудники, указанных в журналистском расследовании фирм, с истребованием сведений о наличии недвижимого имущества, а также инициированы налоговые проверки", - говорится в сообщении Финпола.

По результатам налоговых проверок на деятельность ряда компаний были произведены предварительные налоговые начисления на 40 млн.сомов: ОсОО "А.Д." доначислено налогов на сумму около 28 млн. сомов, ОсОО "О.О." доначислено налогов на сумму 12 млн. сомов.

Кроме того, были проведены обыски в офисах компаний на территории города Ош и были изъяты необходимые для следствия документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью данных фирм.

"Так, в одной из обыскиваемых организаций аффилированных с Ж.Атамбаевым, а именно ОсОО "Б." были обнаружены неиспользованные пломбы налогового органа (предназначенные для учета перемещения ГСМ на территории КР, которые устанавливаются на горловину и сливные патрубки емкостей). Ответственные инспекторы получают контрольные пломбы в соответствующих территориальных налоговых органах, и несут персональную ответственность за сохранность, использование и учет", - сообщает Финпол.

Кроме того, в указанном ОсОО были обнаружены пустые бланки сопроводительных накладных на нефтепродукты с нанесенными штампами УГНС по городу Ош, а также, книги учета поступивших объемов нефтепродуктов по нефтебазе, которые выдаются ответственным должностным лицам сектора за оборотом горюче-смазочных материалов отдела по специальным налоговым режимам УГНС по г. Ош.

Однако, должностные лица УГНС по г. Ош минуя вышеуказанный порядок, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам государства, а действуя в своих корыстных целях и интересах руководства ОсОО "Б.", предоставляли в распоряжение обнаруженные в ходе обыска не использованные пломбы, пустые бланки накладных с нанесенной печатью налогового органа.

12 июня 2019 года данный факт был выделен в отдельное производство и зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 320 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

2 июля 2019 года в рамках досудебного производства в порядке ст. 98 УПК КР задержан заведующий сектором ГСМ УГНС по г. Ош "О.М.", который водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек, по подозрению в совершении преступления предусмотренного статьей 320 ч. 2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Отметим, что по остальным учреждениям аффилированные с Жалилом Атамбаевым и его родственников продолжаются соответствующие мероприятия, такие как: запросы необходимых материалов, анализ документаций, в том числе и налоговые проверки.

Будет продолжено досудебное производство, итоги будут сообщены дополнительно, после соответствующих процедур.

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