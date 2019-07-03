Сын и дочь Текебаева обратились с вопросом к власти     

Дети находящегося за решеткой лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева – Ай-Данэк и Амантур посетовали на то, что власти проявляют безразличие к доказательствам того, что их отец подвергся клевете.
2 июля на страничке «Жалбырак ТВ-Сентябрь» в Фейсбуке было обнародовано видео с их небольшим расследованием.
По словам детей политиков, слова давших показания против Текебаева бизнесменов Алексея Модина и Леонида Маевского не соответствуют действительности, а их встречу в этнокомплексе «Супара» назвали выдумкой. При помощи современных технологий они выяснили, где совершались звонки с номеров мобильных телефонов и посетовали на то, что органы следствия не уделяют этому внимание.
Маевский и Модин утверждали, что 13 мая 2010 года в пять часов вечера у них состоялась встреча с Омурбеком Текебаевым в ресторане «Супара» на окраине города. Но в документах, представленных компанией «Нуртелеком», говорится о том, что их номера не использовались на территории «Супары». Об этом говорил и лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов.
«Таких доказательств десятки. Почему власти Кыргызстана, Генпрокуратура и другие органы не берут это во внимание? Почему они не восстановят справедливость? Ведь это их основная обязанность», — задается вопросом дочь Текебаева Ай-Данэк.
Омурбек Текебаев был обвинен в коррупции и в 2017 году приговорен к восьми годам тюрьмы. Задержанный вместе с ним бывший министр Дуйшенкул Чотонов был приговорен к такому же сроку заключения.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org
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