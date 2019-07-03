Мэр Суракматов сказал о необходимости призывать бишкекчан не выходить на митинги

Мэр города Бишкека Азиз Суракматов поручил руководителям районов столицы совместно с главами квартальных комитетов провести разъяснительные работы среди населения относительно невыхода на митинги.
"Все вы знаете, какая сейчас политическая ситуация. Поэтому необходимо объяснить горожанам, что не надо ввязываться в эту ситуацию. Надо заниматься хозяйственными делами. Совместно с руководителями районных администраций необходимо объяснить горожанам, что не нужно выходить на митинги. Бишкеку нужна стабильность", - сказал мэр.
Напомним, 3 июля перед зданием "Форума" состоится мирный митинг, организовываемый сторонниками экс-президента Алмазбека Атамбаева. Экс-мэр Нариман Тюлеев до этого заявлял о планируемом перед домом Атамбаева в Кой-Таше шествии и бессрочных митингах.
Источник: govori.tv, gezitter.org
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