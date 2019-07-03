В деле об убийстве прокурора Баткенской области выявлены новые факты

В деле об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова найдены новые факты, скрытые следователем.

Об этом 24.kg сообщила сестра подсудимого Мелиса Калыкова Дарыйка.



По ее словам, свидетель Алтынбек Кожоназаров, допрошенный в ходе судебного разбирательства, стал отрицать показания, данные на следствии.

«В ходе следствия он дал показания, что якобы видел, как мой брат увозит Анарбая Мамажакыпова, а в суде стал отрицать. Ему якобы кто-то сказал об этом, но кто именно, он не говорит. Такие же показания в суде дают и другие свидетели. Бывший заместитель прокурора Баткенской области Арсланбек Байбосунов в суде сказал, что Мелис Калыков не был за рулем. С его слов, Анарбай Мамажакыпов сидел впереди, машину вел представитель винно-водочного завода, а мой брат сидел сзади, поскольку был пьян», — сказала Дарыйка Калыкова.

Она рассказала, что на сегодня в деле об убийстве прокурора выявлены новые факты. В частности, на месте убийства обнаружили следы крови, о которых не упоминает следователь.

«С помощью адвоката нам удалось выявить факты, которые скрывают следователь и прокуратура. Когда милиционеры рисовали схему, они фотографировали место убийства. На этих снимках зафиксированы следы борьбы, крови, а также нескольких автомашин. По фото выяснилось, что Анарбая Мамажакыпова протащили 25 метров. На месте обнаружили два зуба прокурора, а также следы обуви трех человек. Прокуратура отрицает факт борьбы, а на фотографиях эти следы видны. Фото приобщены к делу, однако их никак не рассматривают», — подчеркнула Дарыйка Калыкова.

Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Сожженное тело прокурора нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства Баткенской области. Его водворили в СИЗО на два месяца.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/122446/