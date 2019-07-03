Суд не может приступить к рассмотрению иска Бекболота Талгарбекова

Суд никак не может приступить к рассмотрению иска Бекболота Талгарбекова о защите чести и достоинства против бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Об этом 24.kg сообщил Арстан Талгарбеков.



По его словам, Ленинский районный суд Бишкека принял к рассмотрению иск вышедшего на свободу политика, но потом секретарь по распоряжению судьи затребовал стенограммы всех выступлений истца, заверенных юристами. К ним же должны прилагаться и копии выступлений ответчика.

Бекболот Талгарбеков намерен взыскать по суду 17 миллионов сомов, поскольку такой срок лишения свободы просили прокуроры. Истец требует официальных извинений от бывшего главы государства за заведомо ложное сообщение и клевету.

Осужденного за попытку насильственного захвата власти Бекболота Талгарбекова выпустили из колонии 7 марта 2019 года. Аламединский районный суд принял решение о его условно-досрочном освобождении.

В мае 2016-го ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении членов объединения «Народный парламент». Бекболота Талгарбекова и Толубая Колубаева приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, Марата Султанова — к десяти годам, Тойгонбека Калматова — к пяти годам (условно), Александра Гусева — к шести годам (условно).



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