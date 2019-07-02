Около ста человек отравились на свадьбе в Кыргызстане

Массовое отравление в городе Токмаке произошло 29 июня в кафе «Мегаполис», где проходило свадебное торжество.
На праздник были приглашены 256 человек из Токмака, Бишкека, Кочкорского и Иссык-Кульского районов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Кыргызстана.
Первые симптомы многие участники свадьбы почувствовали 1 июля - недомогание, тошноту, рвоту, диарею, повышение температуры до 38-40 градусов.
На 2 июля общее число пострадавших составило 93, им поставлен диагноз «пищевое отравление средней тяжести». 39 из них получают лечение в больницах, 54 – на амбулаторном лечении.
Всем обратившимся оказана первичная помощь - промывание желудка, регидратационная терапия, госпитализированным больным оказывается симптоматическая терапевтическая помощь, общее состояние больных характеризуется как средней тяжести.
В настоящее время со стороны госсанэпидемнадзора проводится эпидемиологическое расследование, отобраны образцы остатков пищи, промывных вод на лабораторные исследования. Проведены подворовые обходы для выявления пострадавших, а также разъяснительные мероприятия.
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