Впервые в Кыргызстане на медведя и на марала надели спутниковые ошейники

Бишкек, "Саясат. kg". Медведя самца, возрасте 6-7 лет дали кличку «Илимбек». За два месяца он уже 4 раза переплывал реку Нарын.
Впервые в Кыргызстане сотрудники Департамента сохранения биоразнообразии и особо охраняемых природных территорий Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) совместно с ученными Академии наук КР в Нарынском государственном природном заповеднике ровно два месяца назад установили спутниковые ошейники на одного бурого медведя и на марала.
Медведя самца, возрасте 6-7 лет дали кличку «Илимбек». За два месяца он уже 4 раза переплывал реку Нарын. Подходил на 1 км до ближайшего села, далее ушел в соседний Ат- Башынский район, побывал в сыртовой зоне Улан. В настоящее время обратно вернулся на территорию Нарынского заповедника. Также за 2 месяца "Илимбек" прошел 673 км, максимальная скорость была зафиксирована на 54.8 км/час. По предположению сотрудников ГАООС и ЛХ, медведь убегал или же охотился за своей жертвой.
Необходимо отметить, что впервые из стран Центральной Азии спутниковые ошейники на бурого медведя и на марала установлены в Кыргызстане, и впервые научные сотрудники Академии наук КР начали изучать и проводит научные исследование кормовой базы и миграции Тянь-Шанского бурого медведя. Также ученые Кыргызстана ближайшее время намерены писать на эту тему научные труды и защищать диссертации. Последние научные исследования в Нарынском государственном природном заповеднике проводились в 70-80 годы.
Проводимые мониторинговые научные работы направлены на сохранения, изучение и исследование миграции краснокнижных диких животных обитающих в Нарынском государственном природном заповеднике.
Нарынский государственный природный заповедник организован 1983 году в целях сохранение типичных, уникальных природных комплексов Центрального Тянь-Шанья и увеличение численности редких исчезающих видов диких животных и растений.
Общая площадь Нарынского государственного природного заповедника составляет 105 тыс. 519 га. Из них, заповедная зона составляет 361 тыс. 60 га, маларопитомник 809 га, буферная зона 27 тыс. 860,7 га и охранная зона 40 тыс. 689,9 га.
Пресс-служба ГАООС и ЛХ
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