Ведется поиск упавшего на машине в реку Кокомерен главы аппарата Чуйской области Молдакуна Абдылдаева

Ведется поиск главы аппарата полномочного полпредства правительства в Чуйской области Молдакуна Абдылдаева.
Согласно информации, машина, в салоне которой находились Абдылдаев со своей семьей, упала в реку Кокомерен.
Такую информацию сообщил представитель попреда в Чуйской области Алтынбек Намазалиев.
Молдакун Абдылдаев 30 июня на машине упал в реку Кокомерен. В машине находились глава аппарата и его супруга. Не будем терять надежды на благополучный исход", - сказал он.
По данным Чуйского ОУВД, в 13:30 30 июня от одного из свидетелей произошедшего поступила информация, что в реку Кокомерен упал автомобиль. На место выезжала следственно-оперативная группа ОВД Жайылского района, но не обнаружила машины. Они опросили возможных свидетелей. Данный факт был зарегистрирован в ОВД района и начата проверка. На месте работают сотрудники МЧС КР.
Источник: super.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!