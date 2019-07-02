Ведется поиск упавшего на машине в реку Кокомерен главы аппарата Чуйской области Молдакуна Абдылдаева

Ведется поиск главы аппарата полномочного полпредства правительства в Чуйской области Молдакуна Абдылдаева.

Согласно информации, машина, в салоне которой находились Абдылдаев со своей семьей, упала в реку Кокомерен.

Такую информацию сообщил представитель попреда в Чуйской области Алтынбек Намазалиев.

Молдакун Абдылдаев 30 июня на машине упал в реку Кокомерен. В машине находились глава аппарата и его супруга. Не будем терять надежды на благополучный исход", - сказал он.

По данным Чуйского ОУВД, в 13:30 30 июня от одного из свидетелей произошедшего поступила информация, что в реку Кокомерен упал автомобиль. На место выезжала следственно-оперативная группа ОВД Жайылского района, но не обнаружила машины. Они опросили возможных свидетелей. Данный факт был зарегистрирован в ОВД района и начата проверка. На месте работают сотрудники МЧС КР.

Источник: super.kg, gezitter.org