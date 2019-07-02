Дети Омурбека Текебаева провели собственное расследование, чтобы доказать его невиновность

Дети лидера партии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева Ай-Данэк и Амантур провели свое собственное расследование, чтобы доказать, что их отцу предъявлены незаконные обвинения.

Видео с расследованием на своей странице в Facebook выложил адвокат Искен Афиджанов.

Как отмечается в расследовании, сотовая компания предоставила официальные данные лидеру фракции "Ата Мекен" Алмамабету Шекмаматову о детализации звонков с телефона Алексея Модина.

Бывший директор Sky Mobile Алексей Модин утверждал, что 13 мая 2010 года был с Омурбеком Текебаевым и Леонидом Маевским в ресторане "Супара". На основании этих показаний Текебаева приговорили к восьми годам с конфискацией имущества.

Однако, как следует из расследования, в то время когда Модин и Маевский якобы встречались с Текебаеваым, Алексей Модин был в центре Бишкека, но никак не на территории "Супары".

"Доказательств невиновности моего отца десятки. Почему власти Кыргызстана в лице Генеральной прокуратуры и других правоохранительных органов не исследуют эти обстоятельства, не устанавливают истину, не устанавливают объективность и законность? Ведь это их основная задача", - заключила дочь Текебаева Ай-Данэк.

Напомним, Омурбек Текебаев обвиняется в получении взятки в $1 млн по делу компании "Мегаком". Первомайский райсуд Бишкека осудил Омурбека Текебаева на 8 лет с конфискацией имущества и запретом занимать госдолжности в течение пяти лет.

Вторая и третья инстанции оставили приговор в силе. 25 декабря экс-президент Роза Отунбаева подала прошение о помиловании Текебаева в адрес президента. Его поддержали шесть лидеров фракций и передали в комиссию по помилованию. Но комиссия при президенте в итоге не стала его рассматривать. 3 мая 2018 года Верховный суд решил оставить приговор в силе, убрав только строку "с конфискацией".

Адвокаты Омурбека Текебаева обратились в Генеральную прокуратуру с ходатайством о пересмотре уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам - в связи со вступлением в силу новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

Так, новым дополнением стало то, что к защите Текебаева привлекалась общественный защитник - адвокат Эльмира Чоноева, но ее лишили лицензии, и ее участие в процессе было признано незаконным комиссией по этике.

В середине июня стало известно, что 16 июля 2019 года Верховный суд пересмотрит уголовное дело политика по вновь открывшимся обстоятельствам.



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