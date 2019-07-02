На свадьбе в кафе отравились 93 человека

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики сообщает дополнительную информацию по массовому пищевому отравлению.

Напомним, о массовом отравлении в Токмаке сообщили вчера, 1 июля.

Как стало известно, все отравившиеся были гостями на свадьбе в кафе "Мегаполис" Токмака. Всего были приглашены 256 человек. Из них 93 человека обратились в больницу с признаками отравления разной степени тяжести.

Свадьба проходила 29 июня. А первые симптомы проявились 1 июля. Многие участники свадьбы почувствовали недомогание, у них поднялась температура до 38-40 градусов.

1 июля в инфекционное отделение территориальной больницы Токмака обратились семь человек с недомоганием, тошнотой, рвотой, поносом. Им поставлен предварительный диагноз "пищевое отравление".

На 11:30 2 июля ситуация такова:

в инфекционное отделение Токмакской территориальной больницы обратились 38 пострадавших, госпитализировано 6 человек,



в Кочкорскую территориальную больницу госпитализированы 18 человек, из них трое детей до 14 лет;



в Республиканскую клиническую инфекционную больницу обратился 31 человек, из которых четверо детей, госпитализированы девять человек (один ребенок);



в инфекционную больницу Ысык-Атинского района госпитализированы четыре человека;



в инфекционную больницу Московского района госпитализированы два человека.

Таким образом, стационарное лечение в больницах получают 39 человек, остальные 54 обратившихся отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства под наблюдение своего семейного врача.

"Всем обратившимся оказана первичная помощь - промывание желудка, регидратационная терапия, госпитализированным больным оказывается симптоматическая терапевтическая помощь, общее состояние больных средней тяжести.

В настоящее время со стороны Госсанэпидемнадзора проводится эпидемиологическое расследование, отобраны образцы остатков пищи, промывных вод и т. д. на лабораторные исследования. Проведены подворные обходы для выявления пострадавших, а также разъяснительные мероприятия", - сообщает Минздрав.





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