Госдеп США рекомендует своим гражданам не посещать село Кой-Таш

Госдеп США распространил обращение к гражданам, в котором настоятельно рекомендовал не посещать село Кой-Таш, которое находится недалеко от Бишкека.

"В местной прессе пишут о больших скоплениях людей, которые собираются в резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамабева в селе Кой-Таш, недалеко от Бишкека. В парламенте Кыргызстана на прошлой неделе был принят закон о снятии неприкосновенности с бывшего президента и предъявлении ему обвинений, что может спровоцировать гражданские беспорядки на территории Кой-Таша", - говорится в сообщении.

Госдеп рекомендует гражданам США, а сотрудникам посольства строго запретил посещать село Кой-Таш, а также избегать большого скопления людей и мониторить местную прессу, чтобы быть в курсе последних новостей.

Напомним, 27 июня Жогорку Кенеш внес в повестку дня вопрос о проекте постановления парламента "О лишении статуса экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева". За лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента проголосовали 103 депутата, против шесть, один не голосовал.

После этого состоялась пресс-конференция в пресс-центре, расположенном на территории особняка Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. На встрече с журналистами бывший президент заявил, что будет отстреливаться, в случае если его придут арестовывать.

3 июля в Бишкеке пройдет мирный митинг сторонников Алмазбека Атамбаева под лозунгом "Соке болбой калды" ("Соке уже не тот").



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