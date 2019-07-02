Конфликты на месторождениях. Эксперт рассказал, чем недовольны кыргызстанцы

Исследователь Динара Мусабекова сегодня на бизнес-форуме «Местные сообщества и горнодобывающие компании» рассказала, из-за чего возникают конфликты на месторождениях.
По ее словам, последние причины конфликтов горнодобывающей отрасли изучали в 2014-м. Для опроса в этом году сформировали фокус-группы в Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях.
«Джети-Огуз, Чаткал и Ала-Бука наиболее подвержены конфликтам между населением и разработчиками месторождений. Самыми активными в опросе были депутаты местных кенешей и местные администрации», — сказала Динара Мусабекова.
Она отметила, что отсутствуют программы местного развития. Товары закупаются в Бишкеке, а не на местных рынках. Жители сел жалуются, что нарушается квотирование при трудоустройстве.
«Главная причина конфликтов — экологическое воздействие. Компании не предоставляют информацию о воздействии на окружающую среду. Экологи не проводят работу. Много жалоб поступило на шум, деградацию пастбищ. Народ не понимает, кто приходит, кто уходит. Возникает чехарда с лицензиями. Опрошенные не могли вспомнить ни одного случая, когда компания проводила бы с ними встречи», — пояснила Динара Мусабекова.
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