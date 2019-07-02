В некоторых районах Бишкека почти две недели не будет газа

В некоторых районах Бишкека до 12 июля не будет газа.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, из-за устранения утечки газа на газопроводе среднего давления без голубого топлива останутся 7 тысяч 317 абонентов, проживающих в районе Западного автовокзала, ограниченном улицами Куренкеева — Малышева — переулками Илийским — Беломорским — БЧК — рекой Ала-Арча — улицей Биримдик — Можайского — Саадаева — Ак-Тилек — Дорожной — Карагачевой — Дачной — жилыми массивами «Колмо», «Салам-Алик» и «Щербакова».
Филиал «Бишкекгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан» приносит извинения за причиненные неудобства.
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