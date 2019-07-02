Аппарат Омбудсмена КР просит столичные власти предоставить защиту и государственное обеспечение двум несовершеннолетним девочкам

Бишкек, "Саясат. kg". За минувшие 10 дней была проведена серьезная, целенаправленная и настойчивая работа не только по определению настоящего места жительства отца детей и выяснения условий их содержания в доме родной тети.



Институт Омбудсмена Кыргызской Республики сообщает, что заместитель Акыйкатчы Гульнара Жамгырчиева, с недавнего времени выполняющая функций Детского Омбудсмена, держит на особом контроле судьбу двух несовершеннолетних девочек, попытавшихся 20 июня т.г. самостоятельно выехать из г. Бишкек к отцу, как они считали, находящемуся в с. Отуз-Адыр Кара-Сууйского района Ошской области.

Напомним, 20 июня вечером (в 21:05 ч.) на телефон «Горячей линии 115» института Омбудсмена КР поступил звонок от водителей такси, осуществляющих перевозки пассажиров с Западного автовокзала по трассе Бишкек-Ош-Бишкек, которые сообщили, что к ним обратились две несовершеннолетние девочки (7 и 11 лет) и просили отвезти их к отцу, проживающему в Ошской области. Заместитель Акыйкатчы Г. Жамгырчиева одной из первых выехала на Западный автовокзал и приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты этих детей.

Как отметила Г. Жамгырчиева, за минувшие 10 дней была проведена серьезная, целенаправленная и настойчивая работа не только по определению настоящего места жительства отца детей и выяснения условий их содержания в доме родной тети, от которой они пытались сбежать, но и для обеспечения девочек достойными и безопасными условиями жизни.

В частности, сотрудники отдела по защите прав детей, женщин и семьи, действуя под патронажем Детского омбудсмена аппарата Акыйкатчы, выяснили, что отец девочек уже более полугода проживает не в Ошской области, а в г. Бишкек и за это время он ни разу не пожелал встретиться со своими дочерями. Кроме того, он не имеет постоянного места работы и злоупотребляет спиртными напитками. Его родная сестра отказывается от дальнейшего содержания и воспитания его детей.

В результате взаимодействия сотрудников аппарата Омбудсмена КР и представителей Центра реабилитации беспризорных детей и молодежи при мэрии г. Бишкек (ЦРДиМ), в котором до недавнего времени находились девочки-беглянки, в целях психологической реабилитации, им были выделены путевки в один из детских оздоровительных лагерей на оз. Иссык-Куль, где они сейчас и находятся.

Аппарат Омбудсмена КР обращается к депутатам Бишкекского городского кенеша, а также к мэрии г. Бишкек с просьбой рассмотреть возможность и принять положительное решение по обеспечению государственной защиты и предоставлению достойных условий проживания для этих несовершеннолетних девочек в одном из государственных детских учреждений (детском доме).