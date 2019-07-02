Сотрудники аппарата Омбудсмена КР посетили Алексея Петрушевского в СИЗО-1

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время по данному заявлению ведется соответствующая работа.

Вчера, 1 июля 2019 г., сотрудники Отдела за соблюдением прав и законных интересов человека правоохранительными органами и иными органами в местах содержания под стражей и ограничения свободы аппарата Акыйкатчы выехали в СИЗО-1, где встретились и провели беседу с экс-директором Центра реабилитации беспризорных детей и молодежи при мэрии г. Бишкек (ЦРДиМ) Алексеем Петрушевским.

В ходе встречи А. Петрушевский сообщил, что жалоб на отношение к нему со стороны сотрудников ГСИН не имеет, но в условиях СИЗО его здоровье может значительно ухудшиться, так как его организм, после перенесенных 5 (пяти) операций, значительно ослаб. В частности, представители института Омбудсмена КР были проинформированы о том, что у А. Петрушевского удалена 1/3 часть печени и в настоящее время ему необходимо наблюдение у врачей, регулярный прием лекарств и прогулки на свежем воздухе, чтобы не было застоя в желчных и печёночных протоках, а также загнивания послеоперационных швов. Кроме того, ему необходимы специальное питание и соответствующий условиям выздоровления режим отдыха.

Информацию о жизненно необходимом соблюдении больничного или хотя бы домашнего условий содержания подтвердила и мать подследственного – Римма Петрушевская, которая заявила, что нахождение в тюремном режиме может привести её сына к летальному исходу. В настоящее время по данному заявлению ведется соответствующая работа.

Аппарат Омбудсмена КР просит Бишкекский городской суд рассмотреть возможность изменения меры пресечения для А. Петрушевского с «содержание под стражей в СИЗО-1» на «домашний арест».

Пресс-служба Акыйкатчы (Омбудсмена) КР