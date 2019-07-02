Жеенбаева намерена кормить учителей обещаниями?

Президент Сооронбай Жээнбеков принял министра финансов Бактыгуль Жеенбаеву.
Министр поделилась информацией по поводу управления государственными финансами. Она отметила, что в течение 2019 года планируется повышение зарплаты учителей средних школ. В то же время добавила, что наблюдается невыполнение планов по сбору налоговых и таможенных отчислений в республиканский бюджет. Поэтому это прозвучало как: «Давайте пока будем кормить учителей обещаниями о повышении зарплаты». И действительно, почему-то сейчас даже во сне мы не видим пенсии в 10 тысяч сомов и зарплаты в 26 тысяч сомов.
Источник: газета «Фабула пресс» №22 от 28.06.2019 / стр. 5, gezitter.org/
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