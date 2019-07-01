Мужчина с ножевым ранением сбежал из больницы домой, там и умер. Убийца наказан

В Оше мужчину приговорили к семи с половиной годам лишения свободы за убийство старшего брата.
Постановление размещено на сайте Верховного суда КР.
Имена изменены.
Отца четверых детей Шайырбека обвинили в том, что он причинил тяжкий вред здоровью своему старшему брату, который в результате умер. Ранее мужчина уже был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью, но попал под амнистию.
Помимо этого, Шайырбек получал срок за уклонение от содержания детей.
По версии следствия, 27 апреля 2019 года Шайырбек с братом распивали алкоголь дома на кухне. Мужчины поссорились: Шайырбеку не понравилось, что брат учит его жизни. Разозлившись, он схватил кухонный нож, которым ранее они нарезали овощи для закуски, и ударил брата в живот.
Спасаясь от него, потерпевший вышел во двор и смог дойти только до ворот. Мужчину увидел сосед, который вызвал скорую помощь. В больнице писать на брата заявление он не стал, а позже и вовсе сбежал домой. Там он пытался вылечить ранение самостоятельно, однако вскоре умер.
Во время судебного заседания Шайырбек сказал, что всему виной выпитый алкоголь, и попросил строго не наказывать, так как ему теперь необходимо в одиночку заботиться о матери.
Он получил 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.
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