Экс-генпрокурор Аида Салянова переведена из больницы обратно в СИЗО

29 июня, экс-генпрокурора Аиду Салянову после обследования и лечения в больнице перевели в обратно СИЗО.

Эту информацию подтвердила пресс-служба ГСИН КР.

Аида Салянова лечилась в Национальном центре кардиологии и терапии им. М. Миррахимова. Вчера ее доставили в СИЗО №1 в Бишкеке.

21 июня Пермайский районный суд столицы по ходатайству следствия оставил ее под стражей в СИЗО №1 в Бишкеке сроком на два месяца.

Аиду Салянову обвиняют в соучастии в бытность генпрокурором в незаконном освобождении из тюрьмы кримавторитета Азиза Батукаева, обвиненного в 2013 году в организации убийства человека и осужденного на 16 лет лишения свободы.

Источник: Кyrgyztoday, gezitter. org