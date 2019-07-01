Экс-генпрокурор Аида Салянова переведена из больницы обратно в СИЗО

29 июня, экс-генпрокурора Аиду Салянову после обследования и лечения в больнице перевели в обратно СИЗО.
Эту информацию подтвердила пресс-служба ГСИН КР.
Аида Салянова лечилась в Национальном центре кардиологии и терапии им. М. Миррахимова. Вчера ее доставили в СИЗО №1 в Бишкеке.
21 июня Пермайский районный суд столицы по ходатайству следствия оставил ее под стражей в СИЗО №1 в Бишкеке сроком на два месяца.
Аиду Салянову обвиняют в соучастии в бытность генпрокурором в незаконном освобождении из тюрьмы кримавторитета Азиза Батукаева, обвиненного в 2013 году в организации убийства человека и осужденного на 16 лет лишения свободы.
Источник: Кyrgyztoday, gezitter. org
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