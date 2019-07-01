МВД Кыргызстана предлагает увеличить скоростной лимит на некоторых трассах до 110 км в час

По мнению инициаторов, увеличение скоростного лимита поможет повысить пропускную способность дорог.
На автомобильных дорогах международного значения максимально допустимая скорость может быть повышена до 110 километров в час. С таким предложением выступило МВД.
По мнению инициаторов, увеличение скоростного лимита поможет повысить пропускную способность дорог.
В МВД считают, что парк транспортных средств Кыргызстана пополняется высокоскоростными машинами, отвечающими современным требованиям безопасности. В справке-обосновании проекта постановления говорится, что за последние годы в республике проведена реконструкция дорог международного значения, на отдельных участках установлены ограждения, разделяющие транспортные потоки, сократилось количество ДТП - таких как выезд на полосу встречного движения.
Скоростной лимит может быть повышен на участках дорог, где дорожные условия позволяют обеспечить безопасное движение.
В настоящее время вне населенных пунктов максимально допустимая скорость движения составляет 90 км в час.
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