Айбек Азыранкулов, примкнувший к Атамбаеву, де-юре остается советником Жээнбекова?

«Он написал заявление об уходе из аппарата президента, однако документ, насколько мне известно, еще не подписан»

Айбек Азыранкулов все еще числится советником Сооронбая Жээнбекова. Об этом Vesti.kg рассказала официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

- Он работал в аппарате президента, но написал заявление об уходе, однако, насколько мне известно, документ еще не подписан. - отметила она. - Хотя, возможно, что после того как он приехал в Кой-Таш, его уволили.

Жолдубаева напомнила, что Азыранкулов сам рассказал о том, что покинул действующего президента, так как недоволен его политикой.

- Он так и сказал, что если бы его все устраивало, то он бы не приехал к Алмазбеку Шаршеновичу, - добавила она.

Поясним, вчера советник Сооронбая Жээнбекова Айбек Азыранкулов приехал в Кой-Таш, чтобы поддержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ранее в «народный штаб» наведывались бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев и экс-министр внутренних дел Улан Исраилов.

Ранее Vesti.kg передавали, что парламент лишил Алмазбека Атамабаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Генпрокуратура рассматривает возможность уголовного преследования в отношении бывшего главы государства. Его обвиняют в коррупции.

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