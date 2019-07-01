В Кыргызстане наивные женщины за большие деньги «купили» руководящие должности

Аферистка обещала назначить своих жертв директорами крупных пансионатов благодаря своим связям. Ее задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека

Оперативники СКМ МВД задержали подозреваемую в мошенничестве женщину, предлагавшую "купить" руководящие должности в курортных заведениях.

В ходе общения со своими жертвами вышеуказанная гражданка упоминала об обширных связях и предлагала свои услуги при назначении заинтересованных лиц на руководящие должности в пансионатах. При этом она сообщала, что за требуемую сумму реально может помочь занять кресло директора санатория в курортной зоне.

Желающих поработать «директорами курорта» оказалось немало.

В конце июня 2019 года в Первомайское РУВД Бишкека обратилась сорокалетняя гражданка М. Она сообщила, что в феврале текущего года знакомая женщина, обманным путем войдя в доверие, завладела денежными средствами в размере 28000 долларов, но не исполнила свои обязательства.

Аферистка рассказывала о своих высокопоставленных знакомых и обещала помочь назначить ее директором престижного санатория. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района.

Кроме того, в УВД Первомайского района с заявлением обратилась пятидесятилетняя гражданка С., которая просила принять меры в отношении малознакомой женщины, завладевшей обманным путем денежными средствами в размере 30 000 долларов.

Как выяснилось, та же женщина, войдя в доверие, хвасталась своими обширными связями с высокопоставленными чиновниками и обещала назначение на должность директора крупного санатория. Но потом скрылась в неизвестном направлении. Второе заявление также зарегистрировано в июне текущего года в ЕРПП.

Накануне сотрудники 2-го управления СКМ МВД задержали гражданку К.Г. 1970 г.р., уроженку Ошской области, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за подобные мошеннические действия. Задержанная водворена в ИВС ГУВД Бишкека.

Решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба МВД

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