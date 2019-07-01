Хадж-2019. Первая группа паломников из Кыргызстана отправится в Мекку

Стоимость паломничества составила $3 тысячи.
В Кыргызстане начинается отправка паломников в хадж. Об этом сообщает Духовное управление мусульман КР.
По его данным, 109 ажи будут сопровождать группы паломников, отправляющихся к святым местам Мекки и Медины. В каждой группе по 50 человек.
В 2019-м Саудовская Аравия выделила Кыргызстану квоту на 5 тысяч 510 мест. Стоимость паломничества составила $3 тысячи. В прошлом году было выделено 5 тысяч 485 мест при стоимости хаджа $2 тысячи 890.
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