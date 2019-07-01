В Ленинградской области погиб кыргызстанец, упав со строительных лесов

От полученных травм молодой человек скончался до приезда скорой
В райцентре Выборгского района Ленинградской области со строительных лесов упал мигрант из Кыргызстана. Об этом сообщает 47news.
По его данным, несчастный случай произошел вечером 28 июня.
«В выборгскую полицию поступило сообщение, что со строительных лесов упал 22-летний рабочий из КР. От полученных травм молодой человек скончался до приезда скорой», — отмечает 47news.
Мигрант имел временную регистрацию в Петербурге и разрешение на работу.
Обстоятельства гибели уточняются.
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