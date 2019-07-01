Мужчина, перенесший операцию на сердце, участвует в одиночном марафоне по северу страны

Будут созданы 16 пунктов бесплатной консультации кардиологов



С 1 по 15 июля в Чуйской и Иссык-Кульской областях пройдет марафон в рамках проекта Run Asia с единственным участником - директором школы "Билимкана" Джо Лабускахне, который ранее перенес операцию на сердце.



Организаторы сообщили, что будут созданы 16 специализированных пунктов бесплатной консультации кардиологов, ЭКГ и ЭхоКГ-исследований в Чуйской и Иссык-Кульской областях.



"Самыми актуальными вопросами для населения сегодня остаются проблемы с образованием и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, которая составляет 50,1% от всех смертей в Кыргызстане. Профилактика, своевременное лечение и регулярные осмотры являются ключом к здоровью населения.



В целях привлечения внимания к этим проблемам Джо Лабускахне, директор школы "Билимкана", пробежит 462 км за 15 дней от Кара-Балты до Каракола", - сообщили организаторы.







На всем пути будет организовано 16 пунктов, где население сможет провести диагностику своего сердца бесплатно. Проводить осмотры будут квалифицированные кардиологи и УЗИ-специалисты.



"Джо вовремя обратился к врачу, что спасло его жизнь. Специалисты Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов МЗ КР выявили у него аритмию и выполнили операцию - радиочастотную аблацию сердца.



На сегодняшний день Джо полностью восстановил свое здоровье и хочет поделиться с наибольшим количеством людей о влиянии спорта, режима сна/бодрствования и правильного питания в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний", - добавили организаторы.



Во время этого забега:



Более 1 000 человек смогут бесплатно проверить свое сердце и получить консультацию кардиолога.



На протяжении 15 дней в 16 городах и селах будут организованы специализированные пункты для проведения консультации кардиолога, ЭКГ и ЭхоКГ-исследования.



Свыше 320 человек смогут впервые получить квалифицированную и специализированную помощь.



Более 70 тыс. родителей будут проинформированы о важности среднего образования для детей.







Адреса пунктов проверки сердца:



1.07 - Кара-Балта;

2.07 - Сокулук;

3.07 - Новопавловка и Бишкек;

4.07 - Кант;

5.07 - Кегеты;

6.07 - Токмак;

7.07 - Орловка;

8.07 - Тору-Айгыр;

9.07 - Чок-Тал;

10.07 - Чолпон-Ата;

11.07 - Григорьевка;

12.07 - Чон-Орукту;

13.07 - Фрунзе;

14.07 - Михайловка;

15.07 - Каракол.

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