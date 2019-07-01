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Мужчина, перенесший операцию на сердце, участвует в одиночном марафоне по северу страны

Будут созданы 16 пунктов бесплатной консультации кардиологов

 


С 1 по 15 июля в Чуйской и Иссык-Кульской областях пройдет марафон в рамках проекта Run Asia с единственным участником - директором школы "Билимкана" Джо Лабускахне, который ранее перенес операцию на сердце.


Организаторы сообщили, что будут созданы 16 специализированных пунктов бесплатной консультации кардиологов, ЭКГ и ЭхоКГ-исследований в Чуйской и Иссык-Кульской областях.


"Самыми актуальными вопросами для населения сегодня остаются проблемы с образованием и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, которая составляет 50,1% от всех смертей в Кыргызстане. Профилактика, своевременное лечение и регулярные осмотры являются ключом к здоровью населения.


В целях привлечения внимания к этим проблемам Джо Лабускахне, директор школы "Билимкана", пробежит 462 км за 15 дней от Кара-Балты до Каракола", - сообщили организаторы.


 


На всем пути будет организовано 16 пунктов, где население сможет провести диагностику своего сердца бесплатно. Проводить осмотры будут квалифицированные кардиологи и УЗИ-специалисты.


"Джо вовремя обратился к врачу, что спасло его жизнь. Специалисты Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов МЗ КР выявили у него аритмию и выполнили операцию - радиочастотную аблацию сердца.


На сегодняшний день Джо полностью восстановил свое здоровье и хочет поделиться с наибольшим количеством людей о влиянии спорта, режима сна/бодрствования и правильного питания в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний", - добавили организаторы.


Во время этого забега:


    Более 1 000 человек смогут бесплатно проверить свое сердце и получить консультацию кардиолога.


    На протяжении 15 дней в 16 городах и селах будут организованы специализированные пункты для проведения консультации кардиолога, ЭКГ и ЭхоКГ-исследования.


    Свыше 320 человек смогут впервые получить квалифицированную и специализированную помощь.


    Более 70 тыс. родителей будут проинформированы о важности среднего образования для детей.


 

 


Адреса пунктов проверки сердца:


    1.07 - Кара-Балта;
    2.07 - Сокулук;
    3.07 - Новопавловка и Бишкек;
    4.07 - Кант;
    5.07 - Кегеты;
    6.07 - Токмак;
    7.07 - Орловка;
    8.07 - Тору-Айгыр;
    9.07 - Чок-Тал;
    10.07 - Чолпон-Ата;
    11.07 - Григорьевка;
    12.07 - Чон-Орукту;
    13.07 - Фрунзе;
    14.07 - Михайловка;
    15.07 - Каракол.

 

 

 

 

 

URL: https://kaktus.media/393801

           

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