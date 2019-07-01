Зачем? Домкомов Бишкека просят собрать спортивных парней от 16 до 24 лет

Это порождает лишнюю напряжённость в обществе.
Домкомов Бишкека просят собрать парней от 16 до 24 лет. Об этом сообщила председатель ТСЖ «АБВ» Райкан Кунакунова.
Домкомы обеспокоены и предполагают, что молодежь собирают против бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
«Нас просят собрать спортивных, активных ребят. Для чего, в местном территориальном управлении (МТУ) не поясняют. Это порождает вопрос и лишнюю напряженность в обществе», — отметила Райкан Кунакунова.
По ее словам, нужны молодые люди, которые занимаются общественной деятельностью по продвижению прав человека, для участия в спортивном лагере. Где находится лагерь, на какой срок собирают парней и за чей счет, в МТУ не ответили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/122222/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!