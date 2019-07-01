Зачем? Домкомов Бишкека просят собрать спортивных парней от 16 до 24 лет

Это порождает лишнюю напряжённость в обществе.



Домкомов Бишкека просят собрать парней от 16 до 24 лет. Об этом сообщила председатель ТСЖ «АБВ» Райкан Кунакунова.



Домкомы обеспокоены и предполагают, что молодежь собирают против бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.



«Нас просят собрать спортивных, активных ребят. Для чего, в местном территориальном управлении (МТУ) не поясняют. Это порождает вопрос и лишнюю напряженность в обществе», — отметила Райкан Кунакунова.



По ее словам, нужны молодые люди, которые занимаются общественной деятельностью по продвижению прав человека, для участия в спортивном лагере. Где находится лагерь, на какой срок собирают парней и за чей счет, в МТУ не ответили.

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