Сторонники Алмазбека Атамбаева выйдут на митинг в его поддержку 3 июля

Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений

Сторонники Алмазбека Атамбаева выйдут на митинг в его поддержку 3 июля.

Известно, что митинг пройдет у здания Форума.

Сам Алмазбек Атамбаев также подтвердил эту информацию и заявил о готовности выйти на акцию протеста со своими сторонниками.

Напомним, парламент снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.

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