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На Иссык-Куле утонула туристка из Узбекистана

В озере Иссык-Куль утонула 69-летняя туристка из Узбекистана.

По предварительным данным, инцидент произошел 28 июня около 14:00.

Врачи скорой помощи, прибывшие на место, лишь констатировали смерть женщины.

 

Как отмечается, погибшая приехала на отдых из Ташкента. Ее тело доставлено в морг, назначены необходимые экспертизы. Милиция ведет следствие.

Гражданка Узбекистана отдыхала в пансионате «Кыргызское взморье». Тело из воды достал спасатель.

 

Это уже второй случай гибели от утопления с начала туристического сезона. Чуть ранее погиб ученик 8 класса.

 

 

 

Азаттык
 

           

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