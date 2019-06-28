YouTube не будет предлагать видео, которое вам не нравится. Как включить функцию

«Не рекомендовать этот канал».

В приложении YouTube для Android и iOS появилась новая полезная функция. Она позволяет удалять предложения каналов, которые пользователь не хочет смотреть, сообщил портал RG Digital.

Чтобы больше никогда не получать предложения от тех или иных каналов, пользователю достаточно нажать на кнопку с тремя точками рядом с видео и выбрать пункт меню «Не рекомендовать этот канал».

Тем не менее доступ к отмеченным видео и каналам сохранится, и вы сможете на них зайти, отметили в YouTube.

В скором времени функция отказа от рекомендаций посмотреть видео на канале, который не нравится пользователю, появится и в веб-версии, сообщил сервис.

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/122116/