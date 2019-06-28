Взрослый сын чиновника ГРС жестоко избил детей на детской площадке

Двое детей 9 и 10 лет оказались в больнице после того, как на детской площадке их избил 24-х летний сын чиновника.

Об этом VB.KG рассказала мама пострадавших мальчиков Гульзат Жумакова.

По ее словам, инцидент произошел больше недели назад, 22 июня, во двое дома в бишкекском микрорайоне Джал. Ее старшие дети Ыйман (9 лет) и Акыл (10 лет) гуляли во дворе с соседским мальчиком.

— Ыйман поругался с другом и они начали драться, Акыл подбежал, чтобы разнять. В этот момент к ним подошел старший брат соседского мальчика и несколько раз ударил моих сыновей. Этот парень уже взрослый, ему 24 года. Сейчас оба сына лежат в третьей детской больнице. Старшему досталось особенно сильно. У него лопнула барабанная перепонка, ушиб головного мозга. Он оглох на одно ухо и врачи не дают гарантии, что слух вернется. У младшего сына сотрясение мозга, — рассказала Гульзат Жумакова.

Женщина, у которой кроме старших сыновей еще трое детей сначала решила поговорить с соседями и договориться мирно, но не вышло. Отец семейства сказал, что не собирается ничего делать и даже начал угрожать женщине.

— Тогда я написала заявление в милицию, но следователи неохотно взялись за дело. Постановление о прохождении судебно-медицинской экспертизы я получила лишь на третий день, а вчера узнала, что следователи пишут только об одном ребенке, а о Акыле, который потерял слух, в их записях нет ни слова. Я пришла к следователю, чтобы спросить в чем дело, а он стал смеяться надо мной и сказал, что я ничего не понимаю, — продолжила Гульзат.

По ее словам, отец парня, который избил ее детей работает в одном из отделений ГРС в Чуйской области. Она боится, что у мужчины есть связи, которые помогут замять дело.

Elgezit. kg