Парень попросил у знакомого авто, чтобы съездить в магазин. Машину угнал и продал 

Сотрудники 4-го отдела городской милиции УВД Октябрьского района Бишкека задержали подозреваемого, ранее разыскиваемого за мошенничество с автомашиной.
Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
23 декабря 2018 года в УВД Октябрьского района Бишкека обратился житель столицы К. Э. По его словам, малознакомый мужчина по имени Суймонкул 15 декабря 2018 года, находясь в жилмассиве "Токольдош", войдя в доверие, под предлогом съездить в близлежащий магазин завладел автомашиной марки "Мазда" стоимостью $2 500. После чего скрылся в неизвестном направлении. К. Э. причинен ущерб в значительном размере.
Следственная служба УВД Октябрьского района Бишкека завела уголовное дело по ст. 166 "Мошенничество" (старая редакция) УК Кыргызской Республики, было начато расследование.
При проведении комплекса поисковых и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 4-го отдела городской милиции УВД Октябрьского района Бишкека был задержан подозреваемый М. С., 1989 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
Было установлено, что задержанный М. С. спустя некоторое время продал автомашину за 130 тысяч сомов, сказав покупателю, что автомобиль принадлежит ему.
В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного М. С. к другим аналогичным преступлениям, совершенным в Бишкеке.
Пострадавших от преступных действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией просят сообщить по тел.: 0700 12 66 22, 0700 88 44 80.
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