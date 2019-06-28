Военнослужащий Нацгвардии вторые сутки бежит вокруг Иссык-Куля. Делает он это ради службы

Военнослужащий Национальной гвардии вооруженных сил Кыргызстана Кайратбек Рапиев вторые сутки бежит вокруг Иссык-Куля. Делает он это ради повышения престижа военной службы.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили в Нацгвардии КР.



Как уточняется, старший сержант Нацгвардии КР войсковой части №10128 Рапиев совершает ультрамарафон ко Дню образования Нацгвардии КР, которой исполняется 20 июля этого года 27 лет.

"Цель данного марафона - поднять престиж военной службы среди молодежи, направить к здоровому образу жизни и спорту всех граждан", - отметили в Нацгвардии КР.

На данный момент Кайратбек Рапиев приближается к селу Корумду Иссык-Кульского района и финиширует в Чолпон Ате.

"Вообще Кайратбек хотел побить мировой рекорд по бегу в 600 км. Но здоровье его для нас важнее. В связи с этим мы уговорили его финишировать в Чолпон-Ате. Старший сержант согласился с нами, потом будет думать над новым мировым рекордом. Он не спал двое суток и бежит без перерыва", - отметили в Нацгвардии КР.

Сопровождающие, съемочная группа и медицинский персонал Национальной гвардии ВС КР оказывают всестороннюю помощь в достижении намеченной цели.

В службе отметили, что Кайратбек Рапиев является уроженцем Таласской области, он женат, у него две дочери.



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