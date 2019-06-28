Библиотекари недовольны, что для получения учебников им придется работать в дни отпуска

Библиотекари бишкекских школ возмущены указом Министерства образования.

Вчера школы начали укомплектовывать учебниками 5-6-х классов, напечатанными в типографии Pitambra Books PVT. LTD (Индия), по предметам: "Человек и общество", "Кыргызский язык", "Кыргыз адабияты", "Математика", "Информатика", "Биология", "Технология", "Узбекский язык", "Узбекская литература". Несмотря на то что отгрузка книг началась 11 июня, получить их школы смогли только накануне отпусков. Этот факт расстроил библиотекарей, которым придется пожертвовать несколькими днями своего отпуска, чтобы провести прием и переучет книг.

Кроме того, по их словам, Минобразования и науки поручило проверить книги на наличие производственного брака и по итогам проверки составить акт. Кто именно должен заниматься проверкой учебников, не указывается, но библиотекари подозревают, что крайними окажутся они.

Кстати, транспортировка и отгрузка книг в школу библиотекой осуществляется самостоятельно. Этим библиотекари тоже недовольны.

Пока получить комментарий Министерства образования по этому вопросу не удалось.



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