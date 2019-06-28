В Бишкек хотят пригласить иностранных звезд эстрады, чтобы они спели на кыргызском

Начата подготовка к празднованию 30-летия принятия закона «О государственном языке»

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова провела совещание по организации и проведению праздничных мероприятий, приуроченных к 30-летию со дня принятия Закона КР «О государственном языке».



Участники совещания одобрили План проведения мероприятий по празднованию знаменательной даты, определив ряд задач.



В рамках празднования планируется проведение научно-практической конференции, молодежных акций «Кел кыргызча сүйлөйлү», флэш-мобов, конкурсов эссе среди школьников о роли кыргызского языка в их жизни и ряда других мероприятий.



Отдельно планируется проведение конкурса среди соотечественников, проживающих в различных странах мира, и международного конкурса среди акынов «Айтыш-2019».



В программу празднования включено проведение республиканского фестиваля «Ырдайлы кыргыз ырларын», где представители разных этносов и иностранные граждане исполнят песни на кыргызском языке. Первоначально конкурсы пройдут на районном и областном уровне, после чего победители регионального этапа выступят на гала-концерте в Бишкеке.



Кроме того, планируется пригласить иностранных звезд эстрады, исполняющих песни на кыргызском языке.



VESTI.KG