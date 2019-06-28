Убийство Улана Салянова. Потерпевшие просят отправить дело на доследование

Родственники убитого брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой — Улана Салянова просят приостановить судебное разбирательство.

Его сестра Чинара Турдалиева объяснила 24.kg почему.



По ее словам, в Бишкек из Москвы был экстрадирован организатор преступления. Более того, МВД в качестве одной из версий рассматривает политический мотив. Поэтому юристы, представляющие интересы пострадавшей стороны, считают, что уголовное дело должно быть отправлено на доследование.



Отметим, процесс должен продолжиться сегодня, 28 июня.

Напомним, брата Аиды Саляновой Улана убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/122027/

