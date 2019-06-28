С Алмазбека Атамбаева госохрану не снимали, утверждают в ГКНБ

С бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева не снимали государственную охрану.
Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ГКНБ.
Уточняется, что в настоящее время необходимое число сотрудников Девятой службы ГКНБ продолжают охранять бывшего главу государства.
«Информация о том, что снята госохрана с экс-президента, не соответствует действительности. Сегодня утром была пересменка, возможно, в связи с этим и прошли сведения, что охрану сняли. В случае необходимости охрану усилят», — сообщили редакции.
Ранее о снятии госохраны с Алмазбека Атамбаева сообщил посол КР в Великобритании Эдиль Байсалов.
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