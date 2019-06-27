Депутата по кличке Чемпион избрали заместителем главы комитета ЖК по правопорядку

Депутат от фракции "Кыргызстан" Урмат Самаев, известный по кличке Чемпион, избран заместителем председателя комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Соответствующее решение принято на заседании парламента.

Депутаты голосовали в закрытом порядке. За кандидатуру Самаева проголосовали 86 депутатов.

Отметим, председателем комитета Жогорку Кенеша является Наталья Никитенко от фракции "Ата Мекен", а ее заместителем - Искендер Матраимов (СДПК), являющийся братом известного в Кыргызстане экс-заместителя председателя таможенной службы Райымбека Матраимова.



Напомним, 26 января 2019 года Kаktus.media опубликовал информацию о перестрелке у КПП "Токмак - Автодорожный". Тогда редакция писала, что участники перестрелки - предположительно контрабандисты, при этом одна из сторон связана с депутатом по кличке Чемпион. Позже выяснилось, что Чемпионом называют депутата ЖК Урмата Самаева. Тогда в комментариях писали, что Самаев - человек депутата и бывшего мэра Токмака Каната Исаева. ГУВД Чуйской области и ГПС отрицали факт перестрелки. И вызвали на допрос журналиста, считая, что он может нести ответственность за ложное сообщение о преступлении.

Спустя трое суток милиционеры признались, что перестрелка была. К тому же начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов заявил, что ему стыдно за то, что милиционеры не знали об этом происшествии и он все узнает из СМИ.

Обоих участников перестрелки взяли под стражу на два месяца 31 января. Но позже они написали встречные заявления.

Милиция завела дело по статье "Хулиганство", не признавая, что речь идет о переделе сфер влияния в контрабанде.

Отметим, после служебного расследования в конце февраля 2019 года на тот момент начальнику ОВД Токмака Адилету Султанову объявили выговор, также были наказаны еще 9 милиционеров. Но спустя три месяца Султанова отправили на повышение. Его назначили начальником службы криминальной милиции ГУВД Чуйской области.



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