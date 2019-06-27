Во фракции "Онугуу-Прогресс" БГК произошел раскол. Хотят сменить лидера

На сегодняшней сессии Бишкекского городского кенеша члены фракции "Онугуу-Прогресс" вдруг сообщили, что хотят сменить лидера.

Эта новость стала неожиданностью не только для многих депутатов, но и для спикера БГК.



В настоящее время лидером фракции "Онугуу-Прогресс" является Таалайбек Сариев, на его место предлагают Рыспая Аматова.

Сам Сариев тоже оказался не в курсе, что во фракции приняли такое решение. Его конкурент Аматов заявил, что Сариев получал письмо.

Заседающие стали спорить о том, какая процедура назначения должна быть и соответствует ли это регламенту.

Их возмутило то, что этот вопрос вынесли на сессии, тогда как это внутреннее дело фракции. В итоге члены "Онугуу-Прогресс" попросили дать им перерыв, чтобы продолжить обсуждение.

После чего заседание сессии прервали на обеденный перерыв.



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